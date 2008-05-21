Необходимо добавить на сайт (Joomla! CMS) программное обеспечение компании ЗАО «Сирена-Трэвел» для осуществления бронирования авиаперевозок. Описание протокола работы с XML-шлюзом в приложенном файле. Интересует цена и сроки. Нужно ...
DLE module
Добрый день
Необходимо написать модуль для DLE
Модуль должен:
1) проверять IP адреса в каком нибудь сервисе, выдачи информации о местонахождения.
2) Проверка тИЦ сайта.
Сроки: 10 часов
Оплата: 100$
Просьба сделать в максимально короткие сроки, надо сдать проект к вечеру. Писать в приват
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