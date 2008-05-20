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Редактор математических формул
Необходимо создать скрипт: редактор математических формул, аналогичный встроеному в MsWord.
Результат работы должен выдаваться рисунком. Рисунок формулы сохраняется на сервер, а короткое описание формулы - в базу. Плюс к этому простые дополнительные функции - регистрация/авторизация, возможность просмотра, редактирования, копирования ранее введеных формул.
Возможны два варианта:
1. Визуальный редактор (как MsWord).
2. Текстовый ввод формулы (типа пишем x^2+5, а оно выдает в место этого красивый рисунок формулы X в квадрате плюс пять).
По каждому вариату - ваши комментарии и предложения.
php+MySql. Приветствуется Ajax.
Оформление - легкое. Даже минимальное. Шаблон предоставлю.
Предлагайте вашу цену и сроки. За дополнительной информацией - пишите в приват.
P.S. Сразу предложение SEOшникам - разработаный сервис будет наполнятся контентом самими пользователями. Необходимо будет продвинуть его по не конкурентным запросам "математические формулы", "тригонометрические формулы" и т.д. (за отдельный бюджет понянтное дело). Поэтому тесное сотрудничество разработчика и SEO-специалиста на этапе создания сервиса приветствуется.
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