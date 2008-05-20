Редактор математических формул

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок269 просмотров

Необходимо создать скрипт: редактор математических формул, аналогичный встроеному в MsWord.

Результат работы должен выдаваться рисунком. Рисунок формулы сохраняется на сервер, а короткое описание формулы - в базу. Плюс к этому простые дополнительные функции - регистрация/авторизация, возможность просмотра, редактирования, копирования ранее введеных формул.

Возможны два варианта:

1. Визуальный редактор (как MsWord).

2. Текстовый ввод формулы (типа пишем x^2+5, а оно выдает в место этого красивый рисунок формулы X в квадрате плюс пять).

По каждому вариату - ваши комментарии и предложения.

php+MySql. Приветствуется Ajax.

Оформление - легкое. Даже минимальное. Шаблон предоставлю.

Предлагайте вашу цену и сроки. За дополнительной информацией - пишите в приват.

P.S. Сразу предложение SEOшникам - разработаный сервис будет наполнятся контентом самими пользователями. Необходимо будет продвинуть его по не конкурентным запросам "математические формулы", "тригонометрические формулы" и т.д. (за отдельный бюджет понянтное дело). Поэтому тесное сотрудничество разработчика и SEO-специалиста на этапе создания сервиса приветствуется.

AJAXMySQLPHP
17 лет назад
arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex2
55 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$200

Заявки фрилансеров

Alex2
55 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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