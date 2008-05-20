Доработка скрипта

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Закрыт10 заявок180 просмотров

На сайт http://nmline.org нужен программист ,тоесть нужно сделать страницы для новостей, вы наверное увидели что новости как идут бесконечно так и идут. Жду ваших предложений. Движок TIGER CMS v3.

17 лет назад
lollik
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров