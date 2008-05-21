Модуль для shop script pro

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки185 просмотров

Нужно изменить систему вывода категорий на глвную страницу для shop script pro, чтобы было возможно выбирать какие категории ставить на главную страницу,а какие нет. ( через админку можно было выбирать) Причем возможно ставить как главные категории, корневые (например легковые автомобили) так и подкатегории (например volvo).

icq 341 102 321

17 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

aideremir
Айдер 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работать с заказчиком было легко и удобно. Причины: - оперативность - грамотность - четкость в предоставлении задания с оплатой естественно проблем нет

Заявки фрилансеров

aideremir
Айдер 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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