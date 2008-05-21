Модуль для shop script pro

Нужно изменить систему вывода категорий на глвную страницу для shop script pro, чтобы было возможно выбирать какие категории ставить на главную страницу,а какие нет. ( через админку можно было выбирать) Причем возможно ставить как главные категории, корневые (например легковые автомобили) так и подкатегории (например volvo).

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