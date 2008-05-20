Приложение на Flash/Action Script 3

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки209 просмотров

Требуется опытный разработчик на Action Script 3 для доработки/переработки существующего приложения.

Приблизительный объем работ 20 часов.

Предоставте, пожалуйста, ссылки на законченные проекты.

Предпочтение отдается индивидуальным разработчикам, компаниям просьба не беспокоить.

17 лет назад
dmdev
Гость 
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19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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