Изменил и уменьшил проект. Так думаю пока что хватит вот этого. Работы на 2-3 часа. 1) Подобрать красивый щаблон под Joomla 2) Разместить и оформить на сайте контент - 8 страниц ...
Приложение на Flash/Action Script 3
Требуется опытный разработчик на Action Script 3 для доработки/переработки существующего приложения.
Приблизительный объем работ 20 часов.
Предоставте, пожалуйста, ссылки на законченные проекты.
Предпочтение отдается индивидуальным разработчикам, компаниям просьба не беспокоить.
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