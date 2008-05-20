Разработка сайта-тотализатора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок201 просмотр

Задача:

Необходимо создать сайт-тотализатор. В идеале должен работать по принципу Марафона (http://www.marathonbet.ru). Тотализатор обязательно должен включать в себя: регистрацию участников, личный кошелек, автоматический расчет пула и др. Подробные детали можно обсудить позже, конкретно с выбранным участником.

Личные сообщения просьба не писать - не читаю.

Оставляйте контактные данные - icq и/или e-mail.

Просьба указать сумму, за которую готовы взяться за работу.

Заранее благодарен за предложения.

17 лет назад
said1017
Евгений 
54 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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