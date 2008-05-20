Изменил и уменьшил проект. Так думаю пока что хватит вот этого. Работы на 2-3 часа. 1) Подобрать красивый щаблон под Joomla 2) Разместить и оформить на сайте контент - 8 страниц ...
Разработка сайта-тотализатора
Задача:
Необходимо создать сайт-тотализатор. В идеале должен работать по принципу Марафона (http://www.marathonbet.ru). Тотализатор обязательно должен включать в себя: регистрацию участников, личный кошелек, автоматический расчет пула и др. Подробные детали можно обсудить позже, конкретно с выбранным участником.
Личные сообщения просьба не писать - не читаю.
Оставляйте контактные данные - icq и/или e-mail.
Просьба указать сумму, за которую готовы взяться за работу.
Заранее благодарен за предложения.
Заявки фрилансеров
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