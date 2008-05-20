Требуется завершить проект инет-магазин контента

Нами был заказан проект интернет магазин контента. Человек, который делал его получил полную сумму и после этого перестал работать, забросил проект. В срочном порядке ищется толковый программист, который возьмется довести все это до ума. Проект готов на 99.9%, нужно дописать буквально один модуль и закрыть множество мелких недоработок, выявленных в процессе тестирования.

Нам нужен в обязательном порядке человек с опытом и отзывами, порядочность и пунктуальность также не будут лишними. Если у вас нет отзывов, то не предлагайте пожалуйста ваши услуги, не тратьте ни нашего ни своего времени.