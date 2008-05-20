PHP реализация админки для веб приложения

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок298 просмотров

Готова верстка админки и выдается API сервера, БД спроектирована - необходимо связать верстку с сервером. Собственные библиотеки использовать можно, публичные по согласованию с техническим директором. Работа удаленно, консультации с техническим диреткором и lead программистом на сервере по аське и скайпу. Используемые технологии: PHP, XML, CSS, Поддержка проекта: SVN, Mantis.

Оплата производится в соответствии с согласованным с нами планом работ, по завершению промежуточных этапов. Общий срок работ - три недели.

ТЗ высылаем на электронную почту.

CSSPHP
17 лет назад
Brouzy
Иван 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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