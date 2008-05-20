ИЛИ ПРЕДЛАГАЙТЕ ВАШ БЮДЖЕТ! Требуется: Возможность выбора покупателем параметров товара от которых НЕ зависит цена, н-р, цвет, размеры. Выбор путем проставления галочек или как в http://mirmaek.ru ...
Для тех кто знаком с Джумлой.
Кто знает помогите за денежное вознагрождение. Есть хост на него заливается Джумла, заходя по URL выдается такая ошибка кто подскажет как это исправить.
Warning: require_once(/home/strmktl/public_html/includes/phpmailer/class.phpmailer.php) [function.require-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/strmktl/public_html/includes/joomla.php on line 79
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/strmktl/public_html/includes/phpmailer/class.phpmailer.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/strmktl/public_html/includes/joomla.php on line 79
Заранее огромное спасибо...
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