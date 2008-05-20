Подобрать шаблон сайта, разместить контент

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок255 просмотров

Изменил и уменьшил проект.

Так думаю пока что хватит вот этого. Работы на 2-3 часа.

1) Подобрать красивый щаблон под Joomla

2) Разместить и оформить на сайте контент - 8 страниц

3) Поставить форум vBulletin

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Joomla
17 лет назад
spherebank
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18 лет в сервисе
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16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров