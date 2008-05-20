Wap сообщество

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки167 просмотров

Создание копии wap.antimir.com

Работа по договору.

Подтверждайте способность выполнить данный проект своим портфолио.

Предпочтение Украина, и совсем хорошо если Киев. но не обязательно.

17 лет назад
dmit89
Dm Sk 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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