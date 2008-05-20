Создать игру тетрис на JavaScript

Есть сайт на cms dle нужно сделать замену модуля популярное(возможно добавление новостей в модуль в ручную)с использованием флеш(должно быть все красиво). Пример сайт http://www.top4top.ru/#/index.top там смотрите "лучшее все дня главное). Спасибо тем кто откликнится. Пишите ...