Virtuemart - конвертация вывода цен по курсу

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки153 просмотра

Д вечер. Есть задача:

На сайте показывать рубли, а в админке выставлять цены в долларах. В настройках выставлять курс рубля к доллару чтобы цены автоматически пересчитывались.

17 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

DemonH
Михаил 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$5

Заявки фрилансеров

DemonH
Михаил 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад