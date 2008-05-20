Здравствуйте! Нужен скрипт, который бы отсчитывал время, оставшееся до 29.05.2008, 10.00 МСК в формате: _ дней : _ часов _ : _ минут : _ секунд : _ ...
Virtuemart - конвертация вывода цен по курсу
Д вечер. Есть задача:
На сайте показывать рубли, а в админке выставлять цены в долларах. В настройках выставлять курс рубля к доллару чтобы цены автоматически пересчитывались.
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