Ajax форма

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Завершен4 заявки201 просмотр

Есть сайт на котором при нажатии кнопки для субмита формы слой с формой скрывается, а показывается другой слой...

но после начинает грузится тот сайт куда передали данные из формы

надо сделать чтоб грузился сайт куда передаются данные в невидимом слое

то бишь на сколько я понимаю ajax

за недорого хотел бы получить результат

т.к. мне сказали что есть какие то готовые бибилиотеки JS (jQuery)

AJAXJavaScriptjQuery
17 лет назад
lakeev
51 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
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2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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