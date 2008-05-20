Ajax форма

Есть сайт на котором при нажатии кнопки для субмита формы слой с формой скрывается, а показывается другой слой...

но после начинает грузится тот сайт куда передали данные из формы

надо сделать чтоб грузился сайт куда передаются данные в невидимом слое

то бишь на сколько я понимаю ajax

за недорого хотел бы получить результат

т.к. мне сказали что есть какие то готовые бибилиотеки JS (jQuery)