Нужно изменить систему вывода категорий на глвную страницу для shop script pro, чтобы было возможно выбирать какие категории ставить на главную страницу,а какие нет. ( через админку можно было выбирать) Причем возможно ставить как главные ...
Ajax форма
Есть сайт на котором при нажатии кнопки для субмита формы слой с формой скрывается, а показывается другой слой...
но после начинает грузится тот сайт куда передали данные из формы
надо сделать чтоб грузился сайт куда передаются данные в невидимом слое
то бишь на сколько я понимаю ajax
за недорого хотел бы получить результат
т.к. мне сказали что есть какие то готовые бибилиотеки JS (jQuery)
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