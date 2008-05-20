Счетчик обратного отсчета времени

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Закрыт2 заявки126 просмотров

Здравствуйте!

Нужен скрипт, который бы отсчитывал время, оставшееся до 29.05.2008, 10.00 МСК в формате:

_ дней : _ часов _ : _ минут : _ секунд : _ милисекунд

Нужно прямо сейчас: сделали, расплатились, получили хороший отзыв!

Предпочтение будет отдаваться самой низкой цене, так как в данном скрипте вопрос качества отпадает.

Стучимся сразу в аську: 412-721-614

С уважением,

Дмитрий

17 лет назад
dmitrij-mitvol
Дмитрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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