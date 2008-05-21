Доработать скрипт popunder

Требуется доработать скрипт системы popunder. Нужно сделать, чтобы баннер показывался пользователю до тех пор пока он не нажмет на "закрыть", сейчас же там баннер показывается всего один раз и даже если не кликать по закрыть, при следующем открытии страницы он для этого ip уже не покажется. И еще нужно поправить зачисление денег, там стоит зачисления денег на баланс за показы, а нужно переставить, чтобы деньги на баланс засчитывались за клики. Прикладываю скрипт, чтобы все могли рассмотреть.