Доработать скрипт popunder

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Завершен1 заявка163 просмотра

Требуется доработать скрипт системы popunder. Нужно сделать, чтобы баннер показывался пользователю до тех пор пока он не нажмет на "закрыть", сейчас же там баннер показывается всего один раз и даже если не кликать по закрыть, при следующем открытии страницы он для этого ip уже не покажется. И еще нужно поправить зачисление денег, там стоит зачисления денег на баланс за показы, а нужно переставить, чтобы деньги на баланс засчитывались за клики. Прикладываю скрипт, чтобы все могли рассмотреть.

17 лет назад
dragon99
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
$150
1 день
Быстро и без ошибок выполнил поставленную задачу. Рекомендую.
Отличный заказчик, приятно было работать.

Заявки фрилансеров

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад

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