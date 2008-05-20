Евро 2008

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок249 просмотров

Проект посвящённый Чемпионату Европы по футболу 2008 http://www.europa2008.ru приглашает:

-- Программиста Php/ajax/js/css/div-вёрстка. Проект до конца июня. На этот период предпочтительнее присутствие в офисе.

-- Менеджер-проекта, контент-редактор (в офисе)

-- Верстальщик (удалённо)

Оплата хорошая. Офис -- м. Октябрьская (2 мин).

Просьба высылать резюме на адрес [email protected] . В теме письма указывать вакансию на которую Вы претендуете.

AJAXCSSJavaScriptPHP
17 лет назад
zeniv
50 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редактор математических формул

    $200

    Необходимо создать скрипт: редактор математических формул, аналогичный встроеному в MsWord. Результат работы должен выдаваться рисунком. Рисунок формулы сохраняется на сервер, а короткое описание формулы - в базу. Плюс к этому простые ...

    AJAXMySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт вывода виджетов

    $2500

    Молодой команде требуется разработчик для реализации нового сетевого проекта. Специфика ресурса – социальная сеть, но в части задачи для реализации – более широкая и общая. На данном этапе – реализация первой части базового функционала ресурса. ...

    AJAX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка скрипта

    На сайт http://nmline.org нужен программист ,тоесть нужно сделать страницы для новостей, вы наверное увидели что новости как идут бесконечно так и идут. Жду ваших предложений. Движок TIGER CMS v3.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программирование приложения

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо реализовать следующую задачу: тема из раздел: методы принятий решений а само приложение- системва принятий решений на основе метода анализа иерархий , сама ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Форма-конструктор для заказа нового автомобиля

    Необходимо создать форма-конструктор для оформления заказа нового автомобиля несколько марок.. у них свои модели .. у каждой модели свои опции плюс возможно выбор цвета, пример можно посмотреть сдесь www.cars.com весь функционал ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль для shop script pro

    $50

    Нужно изменить систему вывода категорий на глвную страницу для shop script pro, чтобы было возможно выбирать какие категории ставить на главную страницу,а какие нет. ( через админку можно было выбирать) Причем возможно ставить как главные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Ajax форма

    Есть сайт на котором при нажатии кнопки для субмита формы слой с формой скрывается, а показывается другой слой... но после начинает грузится тот сайт куда передали данные из формы надо сделать ...

    AJAXJavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад