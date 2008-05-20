Необходимо создать скрипт: редактор математических формул, аналогичный встроеному в MsWord. Результат работы должен выдаваться рисунком. Рисунок формулы сохраняется на сервер, а короткое описание формулы - в базу. Плюс к этому простые ...
Евро 2008
Проект посвящённый Чемпионату Европы по футболу 2008 http://www.europa2008.ru приглашает:
-- Программиста Php/ajax/js/css/div-вёрстка. Проект до конца июня. На этот период предпочтительнее присутствие в офисе.
-- Менеджер-проекта, контент-редактор (в офисе)
-- Верстальщик (удалённо)
Оплата хорошая. Офис -- м. Октябрьская (2 мин).
Просьба высылать резюме на адрес [email protected] . В теме письма указывать вакансию на которую Вы претендуете.
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