Необходимо добавить на сайт (Joomla! CMS) программное обеспечение компании ЗАО «Сирена-Трэвел» для осуществления бронирования авиаперевозок. Описание протокола работы с XML-шлюзом в приложенном файле. Интересует цена и сроки. Нужно ...
Скрипт под партнерку playfon
Нужен скрипт под партнерку playfon. Ананалогичный polypics.ru. Кто нибудь уже делал? Сколько будет стоить?
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