Php-скрипт вывода ссылок на сайте

Нужно сделать php-скрипт с mysql-базой, состоящий из 3-х модулей:

1. Паук. По урлу сайта сохраняет адреса всех его страниц в базе, в отдельные поля заносятся Титлы страниц, Заголовки в тегах Х1, Х2,... и слова в тегах , .

2. Пользовательский. В окне вводятся урлы ссылок и тексты ссылок. Скрипт проверяет в каких страницах (из сохраненных в п. 1) есть слова из текстов ссылок и добавляет ссылки к этим страницам. Также должна быть возможность ручного добавления/удаления ссылки с конкретной страницы.

3. Код вывода ссылок. Код устанавливается на страницы сайта, по урлу страницы выбирает из базы ссылки и отображает их на странице.

Это не биржа ссылок, скрипт для собственных нужд. Все просто и примитивно...

Пожалуйста, указывайте цены/сроки.