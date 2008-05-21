Php-скрипт вывода ссылок на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок175 просмотров

Нужно сделать php-скрипт с mysql-базой, состоящий из 3-х модулей:

1. Паук. По урлу сайта сохраняет адреса всех его страниц в базе, в отдельные поля заносятся Титлы страниц, Заголовки в тегах Х1, Х2,... и слова в тегах , .

2. Пользовательский. В окне вводятся урлы ссылок и тексты ссылок. Скрипт проверяет в каких страницах (из сохраненных в п. 1) есть слова из текстов ссылок и добавляет ссылки к этим страницам. Также должна быть возможность ручного добавления/удаления ссылки с конкретной страницы.

3. Код вывода ссылок. Код устанавливается на страницы сайта, по урлу страницы выбирает из базы ссылки и отображает их на странице.

Это не биржа ссылок, скрипт для собственных нужд. Все просто и примитивно...

Пожалуйста, указывайте цены/сроки.

MySQLPHP
17 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mnbvcxz
Гость 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
Сотрудничал с человеком по проекту - http://weblancer.net/projects/54650.html . Человек сделал скрипт, продемонстрировал на его сервере, что он вроде как работает и попросил перевести деньги. Я перевел, после чего скрипт мне был выслан, но сразу стало возникать с ним много проблем - то он работает, то нет - я около 2х недель выступал как бета-тестер. Затем оказалось, что он способен работать только с очень небольшими сайтами, а такого условия не было в задании на работу! Человек попросил подождать, пока он придумает решение... И человек пропал - в аське не появляется, никак не реагирует на запросы. К сожалению, деньги оказались отданными непрофессионалу и недобросовестному человеку, а проще говоря - кидале! Его аська - 228775225 , Зовут Юрий Иванов (если это не вымышленные данные), его почта - [email protected] Никому не рекомендую с ним работать.

Заявки фрилансеров

mnbvcxz
Гость 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • PHP + MySQL. Аукцион доменов

    PHP + MySQL. Есть реализованный прототип сайта для аукциона доменов Пользователи могут размещать свои предложения на продажу доменов (после регистрации и авторизации) и делать ставки на другие домены. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • OsDate - php/mySQL

    $100

    Добавить Сортирование по расстоянию от ZIP кодa Оплата: Я могу сделать перевод через MoneyGram (или Paypal). Вы можете показать демо на своем сервере и если все работает то я сделаю перевод, ...

    MySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание игры

    Требуется создать флеш игру с модулем рейтингов, наподобие "волка котрый ловил яйца". дизайн героя и драфт-дизайн страниц (игры и поля рейтинга) утвержден. в дальнейшем игра будет встроена в ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прайс-лист uploader

    Сделать скриптик с авторизацией для обновления прайса. Пример самого прайса, интерфейс и выходной документ прикрепил. Все предложения сюда.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Прикрутить управляемую галерею на сайт

    $50

    Общая задача - прикрутить управляемую галерею на сайт - В галерее д.б. разделы, в каждом разделе - маленькие картинки, причем пропорции картинок произвольные. Картинки представлены матрицей 3х3. Если их больше - страницы. ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Data Base

    $20

    Срочно требуется программист знающий на отлично ActionScrip 3.0, xml, php, MySQL. Работы не много, но нужно срочно. Все детали при переписке. Заранее спасибо.

    MySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание социальной сети. Нужна точная смета.

    $50000

    Несколько изменил проект, повторное размещение. 1. Нужно создание социальной сети - точной копии vkontakte.ru или facebook.com Точная копия - вполне подойдет. Все модификации и изменения этоуже второй этап после раскрутки. ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Social Engine

    $50

    Нужен человек который хорошо разбирается в этом движке, желательно знание программирования. Оставляйте свои координаты в ЛС.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад