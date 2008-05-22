Чат

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Нужен чат, хороший пример чата тут http://chatinet.zp.ua/

К чату будут предъявлены особые требования что касаемо деления всех посетителей на группы, и присвоения им определенных статусов и значков.

Чат должен МАКСИМАЛЬНО многофункцианальцым...

Оплата договорная...

Рассмотрю любые варианты ценовых предложений...

1) Готовые чаты не покупаю!!!

2) Рассматриваю только те варианты, у кого есть примеры работ....

Связь со мной ася ...430-814-964

17 лет назад
LeonMax
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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