Интересует скрипт бизнес портал, справочник, объявления, торги, тендеры, транспорт, туризм все в одном пакете. Кто имеет опыт работы в данной области? Возможна ли многоязычность?
Чат
Нужен чат, хороший пример чата тут http://chatinet.zp.ua/
К чату будут предъявлены особые требования что касаемо деления всех посетителей на группы, и присвоения им определенных статусов и значков.
Чат должен МАКСИМАЛЬНО многофункцианальцым...
Оплата договорная...
Рассмотрю любые варианты ценовых предложений...
1) Готовые чаты не покупаю!!!
2) Рассматриваю только те варианты, у кого есть примеры работ....
Связь со мной ася ...430-814-964
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование25 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать сайт под ключ и организовать sms-шлюз. Примеры сайтов: www.sms-life.kz, www.smsbliss.ruЗакрыт17 лет назад
Дизайн есть - см. аттач. Задача: Нарезать под 1024, натянуть на джумлу (прописать все линки верхнего и бокового меню + стандартная форма отправки письма в контактах + антибот на мэйл там же). Вставить для ...Завершен17 лет назад
- $10
Необходимо написать простой скрипт, через который можно будет добавить необходимую инфомацию в базу данных, а так же с возможностию загрузки файла и картинки определнного размера, формата. Количество картинок должно добавляться кнопкой + после чего ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Перенести сайт на CMS Битрикс с одного хостинга на другой [email protected]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно разработать программу, которая будет парсить из интернета новости на железнодорожную тематику, а также предложения о продаже-покупке ж.д. техники и запчастей к ней с указанием даты опубликования и контактной информацией продавцов и покупателей.Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Аутентификация пользователей с использованием графических паролей. веб-сервис, либо локальное приложение. срочность: крайний срок - вечер 24.05 размер оплаты: обсудим СУТЬ: Пользователь регится в системе. Выбирает ...Завершен17 лет назад
Требуется доработка вывода статистики для продавцов и партнеров (Joomla + VM 1.0.14 + Virtuemart Affiliate Manager + Multi-Vendor Support hack). Должен быть единый аккаунт как для вендоров, так и для партнеров, продавцы должны видеть и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать систему электронных продаж на базе PHP+MySQL. За техническим заданием обращатся на электронный ящик [email protected]. Туда же можете высылать ваши резюме. Проект серьезный и интересный.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать php-скрипт с mysql-базой, состоящий из 3-х модулей: 1. Паук. По урлу сайта сохраняет адреса всех его страниц в базе, в отдельные поля заносятся Титлы страниц, Заголовки в тегах Х1, Х2,... ...Закрыт17 лет назад