Типа простенького интернет-магазина Сам диплом есть, в нём уже всё описано что надо Функциональность самая простая Особых требований нет Чтобы работало как-то и ладно Срок - 2008-06-03 вечером ...
Конект
Возникла проблема с коннектом к БД после выпуска нового Flash Player.
В новом плеере В. 125 НЕ работает, а на в. 115 - работает. Изспользуется метод connect класс XMLSocket
Так вот, он не может подключится на некоторых версия флеш плеера. Срочно требуется решить проблему или проконсультировать.
Подробности при переписке.
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