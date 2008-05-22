Конект

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Закрыт2 заявки185 просмотров

Возникла проблема с коннектом к БД после выпуска нового Flash Player.

В новом плеере В. 125 НЕ работает, а на в. 115 - работает. Изспользуется метод connect класс XMLSocket

Так вот, он не может подключится на некоторых версия флеш плеера. Срочно требуется решить проблему или проконсультировать.

Подробности при переписке.

17 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
5 дней назад

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Нет заявок фрилансеров

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