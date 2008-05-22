Возникла проблема с коннектом к БД после выпуска нового Flash Player.

В новом плеере В. 125 НЕ работает, а на в. 115 - работает. Изспользуется метод connect класс XMLSocket

Так вот, он не может подключится на некоторых версия флеш плеера. Срочно требуется решить проблему или проконсультировать.

Подробности при переписке.