Скрипт приема заказов на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок249 просмотров

Нужен небольшой и простой скрипт на прием заказов с сайта www.ufaservice.ru!

Покупатель выбирает продукцию, ее характеристики, такие как цвет, размер, количество - в зависимости от выбранных характеристик устанавливается цена и появляется список необходимого к этой продукции оборудования.

Например:

Покупатель покупает вибирает продукцию: провод, цвет:синий,размер(сечение) - 5мм, количество метров, в зависимости от количества метров появляется цена:

Например заказал 10 метров - цена за метр утсановилась 10р., заказал 50 метров, цена за метр 7р. на метр.

В зависимости от количества(длины) - выбирается блок питания - если до 5 метров, то блок1, если 10 метров то блок2, если есть несколько вариантов блока то показываюся все доступные. После всего этого подводится подсчет стоимости продукции, выводиться итогоая сумма и заказ отправляется на электронную почту администратору сайт и на электронную почту заказчика!

Еще нужен скрипт расхода моющих средств:

Есть концентрированные моющие средства, они разводятся с водой в соотношении 1:2, 1:4 или 1:900 - нужно расчитать сколько нужно средства на литр воды, на ведро(10л.) в млм. и на этом основании расчитать стоимость готового моющего средства средства. Все данные берутся из раскрывающихся списков!

Выбирается продукция, вводится количесво литров(ведер) - получается стоимость средства на это количество!

Приветствуется, если сможете встроить прием платежей webmoney

17 лет назад
ufa-firefly
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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