Нужно установить и немного подправить 2 модуля

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок196 просмотров

DLE

один модуль фотоальбом, другой мини чат...

жду ваших предложений....

DLE
17 лет назад
ILcher
Илья 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад
$20
Очень понравилось работать с Александром. Сделал работу быстро и хорошо. Очень хороший фрилансер. Советую.
Отличный заказчик, все четко по ТЗ, оплатил работу за долго до завершения! Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

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