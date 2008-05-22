Сайт на Битриксе

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки159 просмотров

Сайт уже есть, надо перенести его на Битрикс и доточить функционал.

ТЗ вышлю.

Бюджет обсуждаем.

Просьба обращаться только если:

– вы неоднократно выполняли подобную работу

– вам не менее 23 лет

Заинтересовавшихся прошу оставлять в личке:

– краткую информацию о себе с проф. точки зрения

– ссылки на реализованные проекты и/или их описание

– номер ICQ

– номер телефона

– ник в скайпе

С выбранным кандидатом обязательна голосовая связь.

17 лет назад
rainbow79
Олег 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

alen_p
Алена 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
$300

Заявки фрилансеров

alen_p
Алена 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад