Бюджет обсуждаем. Успешно сделавшему работу кандидату будет предложена серия заказов. Заинтересовавшихся прошу оставлять в личке: – краткую информацию о себе с проф. точки зрения – ссылки на ...
Сайт на Битриксе
Сайт уже есть, надо перенести его на Битрикс и доточить функционал.
ТЗ вышлю.
Бюджет обсуждаем.
Просьба обращаться только если:
– вы неоднократно выполняли подобную работу
– вам не менее 23 лет
Заинтересовавшихся прошу оставлять в личке:
– краткую информацию о себе с проф. точки зрения
– ссылки на реализованные проекты и/или их описание
– номер ICQ
– номер телефона
– ник в скайпе
С выбранным кандидатом обязательна голосовая связь.
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