Нужен парсинг баз из интернета

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок385 просмотров

Бюджет обсуждаем.

Успешно сделавшему работу кандидату будет предложена серия заказов.

Заинтересовавшихся прошу оставлять в личке:

– краткую информацию о себе с проф. точки зрения

– ссылки на реализованные проекты и/или их описание

– номер ICQ

– номер телефона

– ник в скайпе

С выбранным кандидатом обязательна голосовая связь.

Лицам младше 23 лет просьба не беспокоиться.

17 лет назад
rainbow79
Олег 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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