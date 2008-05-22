Скрипт для автоматической установки wordpress.

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Perl/php cкрипты для автоматической установки и настройки (на php - работа с mysql) wordpress.

на входе параметры подключения к mysql и подобные вещи.

на выходе папка в которой находится готовый к развертыванию wordpress блог. установка - просто копирование в необходимую директорию + запуск php скрипта для настройки бд.

сюда входят удаление дефолтовых постов, комментариев, страниц(Pages), ссылок(Links), добавление страниц, ссылок, пользователей, настройка темы движка, возможно настройка плагинов, robots.txt, .htaccess.

все параметры будут задаваться на входе.

MySQLPHPWordPress
17 лет назад
artur_qq
Artur 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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