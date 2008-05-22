Типа простенького интернет-магазина Сам диплом есть, в нём уже всё описано что надо Функциональность самая простая Особых требований нет Чтобы работало как-то и ладно Срок - 2008-06-03 вечером ...
Скрипт для автоматической установки wordpress.
Perl/php cкрипты для автоматической установки и настройки (на php - работа с mysql) wordpress.
на входе параметры подключения к mysql и подобные вещи.
на выходе папка в которой находится готовый к развертыванию wordpress блог. установка - просто копирование в необходимую директорию + запуск php скрипта для настройки бд.
сюда входят удаление дефолтовых постов, комментариев, страниц(Pages), ссылок(Links), добавление страниц, ссылок, пользователей, настройка темы движка, возможно настройка плагинов, robots.txt, .htaccess.
все параметры будут задаваться на входе.
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