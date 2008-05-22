Повесить сайт на ModX

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок196 просмотров

Доброго времени суток!

У меня есть готовые шаблоны, которые необходимо прикрутить к движку ModX

Техническое задание во вложении… Подробности при переписке.

Тема: Недвижимость в Болгарии, Турции, Италии + Туры.

ICQ: 73-73-22

MODX
17 лет назад
g3
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров