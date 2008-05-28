Flash-карта

• Сама флэшка будет шириной 100%, высотой 350 пикселей

• Не нужно, что бы грузилась сразу вся карта, надо как то сделать так, что бы грузилась только та часть карты, которая в данный момент показывается… При необходимости порежим карту на ровные квадраты.

• При правом щелчке по флэшке в меню мы видим: «Увеличить», «Уменьшить», «Спутниковая карта». Спутниковая карта не иначе как просто ссылка.

• По карте мы передвигаемся захватывая ее мышкой, как бы подтягивая карту к себе.

• Также приближение срабатывает на двойной клик мышкой по нужной области центровки.

• Больше, чем есть оригинал карты, карта не увеличивается.

• Также карта удаляется по максимуму только при условии, что ее края никогда всегда остаются впритык к краям флэшки (ну как-то так).

• Также делаем увеличение и отдаление на скроллинг.

• Т.к. карта будет использоваться по отношению к объектам недвижимости, то необходимо сделать так, что бы она получала координаты расположения объекта и отмечала его у себя, выводя точку и название объекта. При загрузке карты с объектом, карта принимает максимально-приближенный вид и центруется ровно по середине объект, если же объекта нет, то карта показывается в максимально-отдаленном варианте с центровкой ровно по середке. ОБЪЕКТОВ НА КАРТЕ ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЦЕНТРУЕМ КАРТУ ПО МАКСИМУМУ, ЧТО БЫ ОБЪЕКТЫ ОСТАВАЛИСЬ В ЗОНЕ ВИДИМОСТИ.

• При первой подводке курсора на карту, мы получаем подсказу, мол как ей управлять, просто текст.

• Необходимо предусмотреть вариант того, что эта флэшка будет работать не только с этой картой, я планирую использовать эту флэшку и для карт других стран, а карты разные…

• Предусмотреть админкий вариант карты. Т.е. открываю я редактирование товара, а там админская карта, щелкаю мышкой на то место куда хочу поставить объект и на это йместо перемещается точка, через Javascript карта выводит координаты, которые сохраняются в свойствах объекта и используются на выводе. При редактировании товара больше одной координаты проставить нельзя.

• Карта имеет preloader.

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