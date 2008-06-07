Флэшеру - переделать шаблон

Необходимо переделать шаблон flash-сайта(см. в приложении) по своему усмотрению (исходник есть только в формате swi) либо предложить в качестве базового др. шаблон, схожий с этим либо просто интересный и не тяжелый, под сайт-визитку. Сайт будет содержать только статическую информацию. Если нужна доп. инф-я - по запросу на offreg собачонка yandex.ru. Желательно сразу указывать ценовой диапазон, сроки, портфолио если есть.