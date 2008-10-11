Модуль платежей для скрипта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок270 просмотров

Подключить платежи модуль приема платежей для roboexchange

17 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Выбранные исполнители

azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$50
2 дня
Фамиль, на удивление, сделал свою работу. Устранил неполадки на стадии тестирования. Установил скрипт и настроил. Оказал консультацию. Я доволен. Спасибо, Фамиль.
Было приятно сотрудничать.
RaZer
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
17 лет назад
$200
2 дня
Человек необязательный, говорит что сделал. На мыло скинуть не может. В отпуске 2 недели, вот уже 2 недели как на месте до сих пор скинуть не может - вывод знаете сами ?
Хороший заказчик, жаль не сработались.

Заявки фрилансеров

azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
RaZer
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обновление информации на флэш сайте

    $100

    Сайт www.kisselenko.ru – требуется добавить новую коллекцию в русскую и английскую версии флэш (они одинаковы). Список работы: 1. Сделать новую коллекцию на основе предоставленных исходников 1.1 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка биллинг панели на php

    Необходим биллинг для сайта для продажи онлайн товара через web money. Аттестат продавца web money есть. Общие требования: 1. Разработка только биллинг панели, никакого дизайна не требуется. 2. Алгоритм оплаты следующий: ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модифицировать базу Wordpress и рассказать КАК?

    $50

    Представьте, есть два блога А (site.ru) и Б (my.site.ru). Блог А ведется давно. Блог Б только планируется запускать на поддомене my.site.ru Необходимо прикрутить базу пользователей Б к базе А. Это нужно ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флэшеру - переделать шаблон

    Необходимо переделать шаблон flash-сайта(см. в приложении) по своему усмотрению (исходник есть только в формате swi) либо предложить в качестве базового др. шаблон, схожий с этим либо просто интересный и не тяжелый, под сайт-визитку. Сайт будет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт поиска по html сайту

    Скрипт поиска по небольшому сайту-каталогу. Можно php или cgi- что хотите. Маленький нюанс - установка скрипта - ваша- то есть я даю вам пароль для входа в панель управления, где вы устанавливаете и настраиваете ваш ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash-карта

    $300

    • Сама флэшка будет шириной 100%, высотой 350 пикселей • Не нужно, что бы грузилась сразу вся карта, надо как то сделать так, что бы грузилась только та часть карты, которая в данный момент показывается… При ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Повесить сайт на ModX

    $850

    Доброго времени суток! У меня есть готовые шаблоны, которые необходимо прикрутить к движку ModX Техническое задание во вложении… Подробности при переписке. Тема: Недвижимость в Болгарии, Турции, Италии + Туры. ...

    MODX
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад