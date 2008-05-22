Модифицировать базу Wordpress и рассказать КАК?

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок150 просмотров

Представьте, есть два блога А (site.ru) и Б (my.site.ru).

Блог А ведется давно. Блог Б только планируется запускать на поддомене my.site.ru

Необходимо прикрутить базу пользователей Б к базе А. Это нужно для того, чтобы пользователи не регистрировались по два раза на каждый блог.

Если возможно, кто сможет сделать? Мне желателен от вас только мануал (взять этот файл, заменить в не то и то...).

Надо, чтобы при таком объединении кукисы продолжали помнить юзера не зависимо, на какой блог он вошел.

Для теста предоставлю домен и поддомен по требованию.

WordPress
17 лет назад
seabreeze
Arthur 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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