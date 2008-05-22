Модифицировать базу Wordpress и рассказать КАК?

Представьте, есть два блога А (site.ru) и Б (my.site.ru).

Блог А ведется давно. Блог Б только планируется запускать на поддомене my.site.ru

Необходимо прикрутить базу пользователей Б к базе А. Это нужно для того, чтобы пользователи не регистрировались по два раза на каждый блог.

Если возможно, кто сможет сделать? Мне желателен от вас только мануал (взять этот файл, заменить в не то и то...).

Надо, чтобы при таком объединении кукисы продолжали помнить юзера не зависимо, на какой блог он вошел.

Для теста предоставлю домен и поддомен по требованию.