Бюджет обсуждаем. Успешно сделавшему работу кандидату будет предложена серия заказов. Заинтересовавшихся прошу оставлять в личке: – краткую информацию о себе с проф. точки зрения – ссылки на ...
Модифицировать базу Wordpress и рассказать КАК?
Представьте, есть два блога А (site.ru) и Б (my.site.ru).
Блог А ведется давно. Блог Б только планируется запускать на поддомене my.site.ru
Необходимо прикрутить базу пользователей Б к базе А. Это нужно для того, чтобы пользователи не регистрировались по два раза на каждый блог.
Если возможно, кто сможет сделать? Мне желателен от вас только мануал (взять этот файл, заменить в не то и то...).
Надо, чтобы при таком объединении кукисы продолжали помнить юзера не зависимо, на какой блог он вошел.
Для теста предоставлю домен и поддомен по требованию.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Срочно нужен PHP программист Нужно решить несколько проблем в скрипте HYIP мониторинга! Нужен програмер на постоянную работу!Завершен17 лет назад
Движок для новостного сайта Есть ТЗ По срокам 7-10 днейВеб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо переделать шаблон flash-сайта(см. в приложении) по своему усмотрению (исходник есть только в формате swi) либо предложить в качестве базового др. шаблон, схожий с этим либо просто интересный и не тяжелый, под сайт-визитку. Сайт будет ...Завершен17 лет назад
Скрипт поиска по небольшому сайту-каталогу. Можно php или cgi- что хотите. Маленький нюанс - установка скрипта - ваша- то есть я даю вам пароль для входа в панель управления, где вы устанавливаете и настраиваете ваш ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
• Сама флэшка будет шириной 100%, высотой 350 пикселей • Не нужно, что бы грузилась сразу вся карта, надо как то сделать так, что бы грузилась только та часть карты, которая в данный момент показывается… При ...Завершен17 лет назад
- $2500
Всем привет! Нашему дизайну нужен программизм. Речь о веб сайте компании. Работа тонкая и "совка" не терпит. Нужно будет сделать ИМЕННО ТАК как на дизайне и не как иначе. ...Веб-программирование34 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $850
Доброго времени суток! У меня есть готовые шаблоны, которые необходимо прикрутить к движку ModX Техническое задание во вложении… Подробности при переписке. Тема: Недвижимость в Болгарии, Турции, Италии + Туры. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Сайт уже есть, надо перенести его на Битрикс и доточить функционал. ТЗ вышлю. Бюджет обсуждаем. Просьба обращаться только если: – вы неоднократно выполняли подобную ...Закрыт17 лет назад
- $50
Есть сайт, там множество страниц, необходимо написать скрипт (и пример использования), что бы при клике по ссылке страница сайта покрывалась как будто пеленой (осветлялась) и в середине появлялась табличка - загрузка страницы. Т.е. в ...Завершен17 лет назад