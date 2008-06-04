Бюджет обсуждаем. Успешно сделавшему работу кандидату будет предложена серия заказов. Заинтересовавшихся прошу оставлять в личке: – краткую информацию о себе с проф. точки зрения – ссылки на ...
Обновление информации на флэш сайте
Сайт www.kisselenko.ru – требуется добавить новую коллекцию в русскую и английскую версии флэш (они одинаковы).
Список работы:
1. Сделать новую коллекцию на основе предоставленных исходников
1.1 новая коллекция будет незначительно отличаться от размещенных – при наведедении на фото оно увеличивается (исходник такой коллекции имеется)
1.2 надо добавить функционал – чтобы при клике на увеличенное фото фото открывалось в полноразмер (есть пример на другом сайте) – вариант либо в новом окне, либо на той же странице
2. поставить фото со ссылкой на коллекцию в список на рус и англ.версию (www.kisselenko.ru/collect..
3. прописать ссылку на коллекцию во всех остальных коллекциях
4. Прислать результаты для заливки на сайт и новые исходники
просьба сообщать сразу возможности по стоимости работы и срокам
(и зависимость стоимости от количества фото и от пункта 1,2) – в личку будьте добры
Выбранный исполнитель
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