Обновление информации на флэш сайте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок276 просмотров

Сайт www.kisselenko.ru – требуется добавить новую коллекцию в русскую и английскую версии флэш (они одинаковы).

Список работы:

1. Сделать новую коллекцию на основе предоставленных исходников

1.1 новая коллекция будет незначительно отличаться от размещенных – при наведедении на фото оно увеличивается (исходник такой коллекции имеется)

1.2 надо добавить функционал – чтобы при клике на увеличенное фото фото открывалось в полноразмер (есть пример на другом сайте) – вариант либо в новом окне, либо на той же странице

2. поставить фото со ссылкой на коллекцию в список на рус и англ.версию (www.kisselenko.ru/collect..

3. прописать ссылку на коллекцию во всех остальных коллекциях

4. Прислать результаты для заливки на сайт и новые исходники

просьба сообщать сразу возможности по стоимости работы и срокам

(и зависимость стоимости от количества фото и от пункта 1,2) – в личку будьте добры

17 лет назад
AntonyRus
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Hazard-Soft
Василий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$70
5 дней
Все сделано четко, грамотно. имела место быть задержка по срокам, в целом претензий нет, в дальнейшем по схожим работам буду сотрудничать
Предоставил полное ТЗ, оплату произвёл сразу же после передачи исходников. Приятный в общении заказчик, чётко знает, чего хочет. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Hazard-Soft
Василий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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