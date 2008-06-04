Обновление информации на флэш сайте

Сайт www.kisselenko.ru – требуется добавить новую коллекцию в русскую и английскую версии флэш (они одинаковы).

Список работы:

1. Сделать новую коллекцию на основе предоставленных исходников

1.1 новая коллекция будет незначительно отличаться от размещенных – при наведедении на фото оно увеличивается (исходник такой коллекции имеется)

1.2 надо добавить функционал – чтобы при клике на увеличенное фото фото открывалось в полноразмер (есть пример на другом сайте) – вариант либо в новом окне, либо на той же странице

2. поставить фото со ссылкой на коллекцию в список на рус и англ.версию (www.kisselenko.ru/collect..

3. прописать ссылку на коллекцию во всех остальных коллекциях

4. Прислать результаты для заливки на сайт и новые исходники

просьба сообщать сразу возможности по стоимости работы и срокам

(и зависимость стоимости от количества фото и от пункта 1,2) – в личку будьте добры