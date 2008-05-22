Сайт www.kisselenko.ru – требуется добавить новую коллекцию в русскую и английскую версии флэш (они одинаковы). Список работы: 1. Сделать новую коллекцию на основе предоставленных исходников 1.1 ...
Разработка биллинг панели на php
Необходим биллинг для сайта для продажи онлайн товара через web money. Аттестат продавца web money есть.
Общие требования:
1. Разработка только биллинг панели, никакого дизайна не требуется.
2. Алгоритм оплаты следующий:
Сначала человек регистрируется на сайте (необходимые данные: логин, пароль, email - обязательные параметры, ICQ - необязательный параметр, плюс защита от авто регистраций в виде картинок с цифрами или буквами или что-то подобное), потом логиниться на сайте в свой аккаунт. Внутри аккаунта должна быть : 1 страница с данными с которыми он зарегался + баланс счета, можно еще дату регистрации сюда же.
- на второй странице Баланс и процедура пополнения через веб мани.
- на третьей странице заказ товара, услуги. Здесь нужно будет 2 выпадающих списка с названиями Тариф, Период. С помощью выбора этих двух параметров будет меняться цена. Тариф, период и цена связаны между собой, поэтому они должны легко редактироваться. Процедура покупки непосредственно внутри аккаунта будет изложена при обсуждении ТЗ (скажу лишь, что там нужно будет использовать метод POST для отправки запроса на сайт с https протоколом, причем пользователь не должен видеть на какой сайт отправляется запрос, есть пример такого запроса с помощью функции post($url, $data) , но она для http и ее нужно переделать под https). естественно при покупке услуги необходимая сумма денег должна списываться с баланса.
- четвертая страница должна содержать заказанные услуги, товары
- пятая страница должна содержать список рефералов. то есть при регистрации на сайте, пользователю должен быть присвоен уникальный номер и ссылка что-то вроде того http://мой сайт/billing/?id=15 . И любой пользователь, который зарегается через эту ссылку принесет обладателю ссылки процент от покупки определенного товара или услуги. То есть например если человек купил товар на 10 долларов и по программе 10 процентов, то 1 доллар должен зачислиться обладателю реферальной ссылки. Таким образом количество процентов должно таже легко редактироваться.
- последняя страница-ссылка - выход из системы.
Вот это почти все ТЗ. Если есть какие-то готовые предложения, то рассмотрю возможные варианты. Желательный основной язык - php, но вставки могут быть и на других языках.
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