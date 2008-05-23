Подключить платежи модуль приема платежей для roboexchange
Обмен файлами по FTP
Нужна небольшая программка обмена данными для 1С 7.7 УРБД через FTP. Со стороны 1С ничего делать не надо, только запускать один файл с параметрами, которые я скажу. Программа обмена должна понимать изменился ли размер выгруженного файла, если не именился относительно предыдущего, то не надо никуда его отправлять, если изменился, то нужно отправить и получить подтверждение о доставке. Так же с приёмом файлов. Должна быть возможность выдавать пользователю некоторые коммнтарии и рекомендации. Хочу чтобы программа висела в правом нижнем углу и разворачивалась кликаньем. Каждый чих должен писаться в лог файл.
Подобные программы существуют. Несколько я скачал из инета, но они по разным причинам меня не устроили. Готов рассматривать типовые варианты, лишь бы только всё это работало как часы.
Написание вразумительного ТЗ в процессе.
Сколько это примерно может стоить не знаю
С увжением, Алексей
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