Обмен файлами по FTP

Нужна небольшая программка обмена данными для 1С 7.7 УРБД через FTP. Со стороны 1С ничего делать не надо, только запускать один файл с параметрами, которые я скажу. Программа обмена должна понимать изменился ли размер выгруженного файла, если не именился относительно предыдущего, то не надо никуда его отправлять, если изменился, то нужно отправить и получить подтверждение о доставке. Так же с приёмом файлов. Должна быть возможность выдавать пользователю некоторые коммнтарии и рекомендации. Хочу чтобы программа висела в правом нижнем углу и разворачивалась кликаньем. Каждый чих должен писаться в лог файл.

Подобные программы существуют. Несколько я скачал из инета, но они по разным причинам меня не устроили. Готов рассматривать типовые варианты, лишь бы только всё это работало как часы.

Написание вразумительного ТЗ в процессе.

Сколько это примерно может стоить не знаю

С увжением, Алексей