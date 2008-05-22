Разработка серверного ПО (на 4 и более серверов)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок261 просмотр

Разработка поискового интерфейса, собирающего данные из MySQL таблиц и делающего ссылки на найденные материалы.

MySQL
17 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

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Нет заявок фрилансеров