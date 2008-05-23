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Движок для сайта Агентства недвижимости
Нужен движок для сайта агентства недвижимости, на котором будет размещаться база и фотографии продаваемых или сдающихся в аренду объектов. В первую очередь ищется базовое ГОТОВОЕ решение (с дальнейшей Вашей правкой под сайт и версткой дизайна). Уверены, что такие движки есть, как например, есть и скрипты бесплатных форумов в интернете. Разумеется, скорее всего их придется немного подправлять/адаптировать под сайт, но это все же проще и надежнее, чем писать с нуля.
ДЕЛО ТУТ НЕ В ЭКОНОМИИ, а в надежности и простоте уже готового решения + скорости реализации.
Готовые, зачастую бесплатные скрипты - отлаживаются годами и поэтому надежны, логичны и продуманны.
И так, что, как минимум, должен иметь и уметь движок.
Идеально: PHP + MySQL.
1. Иметь панель управления администратора.
2. Панель должна позволять создавать, удалять, перемещать объекты, которые содержат:
а) Не менее 10 загружаемых фото. Должна быть возможность просмотра и предпросмотра этих фото.
б) Описание квартиры или дома.
в) Выделяемый заголовок (название) объекта, например жирным шрифтом.
3. Перемещать объекты между разделами или, как минимум, выводить ТОПовые предложения на главную страницу сайта.
4. Поддерживать и нормально обрабатывать хотя бы не менее 100-200 объектов в базе.
5. Поиск по базе не обязателен (хотя, если будет - это не помешает), но должна быть возможность, как минимум, создания подробных разделов и подразделов, чтобы упростить пользователю поиск нужных ему вариантов. Например:
-- Квартиры
---- 3-х комнатные
---- 4-х комнатные
---- 5-и комнатные
-- Квартиры с видом
---- 3-х комнатные
---- 4-х комнатные
---- 5-и комнатные
-- Виллы
---- До 200 кв.м.
---- До 400 кв.м.
---- До 750 кв.м.
Примерно так.
ЗА ОСНОВУ или пример, можно взять движок сайта - http://richstyle.ru
Хотя уверены есть и более интересные.
ДВИЖОК будет отбираться очень тщательно, поэтому просьба к новичкам не испытывать свои силы и возможности. Оставляйте, пожалуйста, конкретные предложения, только люди с опытом подобных работ.
Прямо в конкурсе открытым текстом публикуйте максимально подробно, что Вы предлагаете:
- Максимальное описание функций, возможностей.
- ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНА ссылка на пример уже готового, работающего движка (скрипта) или сайта.
- ЦЕНА вместе с внедрением в сайт и версткой дизайна.
Пожалуйста, учитывайте, что на долгую переписку нет времени. Опыт показывает, чем более опытен человек в вопросе, где он предлагает свои услуги, тем меньше у него вопросов. Если Вы создавали и занимались движками под фото-каталоги, базы объектов недвижимости, Вы лучше нас должны знать, что требуется, что идеально подходит под подобные задачи.
Ждем Ваших профессиональный решений/предложений! Спасибо!
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