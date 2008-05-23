Нужно подключить и настроить php-скрипт магазина электроннных товаров.

Магазин вот этот: http://lasto.com/shop/shop_on_site.html

Лицензия есть.

Я пришлю вам архив скрипта на почту, дам доступ к хостингу.

Ваша задача его полностью настроить по готовому мануалу (мануал на странице выше есть)

Выслушаю ваши предложения по ценам и срокам.