Нужно подключить и настроить php-скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок242 просмотра

Нужно подключить и настроить php-скрипт магазина электроннных товаров.

Магазин вот этот: http://lasto.com/shop/shop_on_site.html

Лицензия есть.

Я пришлю вам архив скрипта на почту, дам доступ к хостингу.

Ваша задача его полностью настроить по готовому мануалу (мануал на странице выше есть)

Выслушаю ваши предложения по ценам и срокам.

PHP
17 лет назад
forumsozdat
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
$3

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад