Подключить платежи модуль приема платежей для roboexchange
Скипты защиты сайта от выкачивания
Здравствуйте!
Нужны следующие скрипты для защиты сайта:
1) Защита от сохранения картинок ("правая кнопка мыши")
2) Защита от копирования текста (при попытке выводится сообщение "копирование текста запрещено")
3) Защита от просмотра html-кода (отключение этой функции)
4) Защита от сохранения (выкачки сайта) - как вручную, так и специальными программами.
4.1. Отключить сохранение документа вручную через "файл > сохранить"
4.2. Защита от спец.программ (критери: "скорость просмотра не более 1 стр. в сек., как на free-lance.ru)
4.3. Защита от грабберов (аналогичная 4.2)
4.4. Есть еще идея по защите, но не знаю, как технически она реализуется: "со страницы идет ссылка на
динамически создаваемую страницу, а с нее уже на анализатор скачивания. Суть в том, что когда
на сайт заходит человек, анализатор не срабатывает, т.к. отделен промежуточной динамической
страницей, а тупая качалка пойдет дальше по ссылке на анализатор (и должна заблокироваться).
Что скажете по такой идее?
Важно, чтобы защита от выкачивания не мешала поисковикам.
Т.к. бОльшая часть скриптов находится в открытом доступе, остается дописать, по сути, пункт 4.
Жду КОНКРЕТНЫХ предложений по срокам и технической реализации в ПРИВАТ.
Сообщения "готов работать" автоматом в бан.
Спасибо за внимание, жду отклика!
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