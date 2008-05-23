Скипты защиты сайта от выкачивания

Здравствуйте!

Нужны следующие скрипты для защиты сайта:

1) Защита от сохранения картинок ("правая кнопка мыши")

2) Защита от копирования текста (при попытке выводится сообщение "копирование текста запрещено")

3) Защита от просмотра html-кода (отключение этой функции)

4) Защита от сохранения (выкачки сайта) - как вручную, так и специальными программами.

4.1. Отключить сохранение документа вручную через "файл > сохранить"

4.2. Защита от спец.программ (критери: "скорость просмотра не более 1 стр. в сек., как на free-lance.ru)

4.3. Защита от грабберов (аналогичная 4.2)

4.4. Есть еще идея по защите, но не знаю, как технически она реализуется: "со страницы идет ссылка на

динамически создаваемую страницу, а с нее уже на анализатор скачивания. Суть в том, что когда

на сайт заходит человек, анализатор не срабатывает, т.к. отделен промежуточной динамической

страницей, а тупая качалка пойдет дальше по ссылке на анализатор (и должна заблокироваться).

Что скажете по такой идее?

Важно, чтобы защита от выкачивания не мешала поисковикам.

Т.к. бОльшая часть скриптов находится в открытом доступе, остается дописать, по сути, пункт 4.

Жду КОНКРЕТНЫХ предложений по срокам и технической реализации в ПРИВАТ.

Сообщения "готов работать" автоматом в бан.

Спасибо за внимание, жду отклика!