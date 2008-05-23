Приватный проект - Разработка флеш-теста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок232 просмотра

Разработка флешь теста, с вариантами ответов и подсчётом результатов.

17 лет назад
Camelot_age
Артур 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

ANDRITSA
Денис 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$70
1 день

Заявки фрилансеров

ANDRITSA
Денис 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад