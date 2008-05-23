Приватный проект - Разработка флеш-теста

Добрый день! Сайт http://www.stroymetallproekt.ru/ Необходимо, чтобы подложка на фоновой картинке (на кирпичной стене) была резиновой, а то сейчас на мониторе компьютера она хорошо смотрится, а на мониторе ноутбука обрезана сверху ...