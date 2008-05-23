Программный модуль на сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок230 просмотров

Необходимо разработать независимый программный модуль на сайт.

Вся информация в ТЗ.

Максимальный срок 2 недели.

17 лет назад
berik_iushi
Юрий 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров