БД + интерфейс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт24 заявки285 просмотров

Нужна простенькая БД 3/6 таблиц

+ веб интерфейс для ее наполнения (через форму)

17 лет назад
vikt0r-A
Виктор 
52 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

John_ice
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

John_ice
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад