Добрый день! Сайт http://www.stroymetallproekt.ru/ Необходимо, чтобы подложка на фоновой картинке (на кирпичной стене) была резиновой, а то сейчас на мониторе компьютера она хорошо смотрится, а на мониторе ноутбука обрезана сверху ...
Вписать одну строчку в .htaccess - важно!
Имеется магазин VamShop.
суть в следующем:
http://vamshop.ru/forum/index.php?topic=1356.0
то есть там описана проблема:
http://sun-mag.ru/polimedel.html версия 1,43-
жмем оставить отзыв- ссылка- http://sun-mag.ru/product_reviews_write.php/info/p3288_Polimedyel.html
и увы...переходит на главную.. смена шаблона на стандартный ничего не дала..
после чего поставил версию 1,44 нулевую- там та же самая ерунда..
когда же захожу в меню тэги- и отключаю использовать короткие урл.. то все работает..
то есть ссылка вида
product_reviews_write.php?products_id=3067- уже работает.
просьба разобраться с этим досадным багом.
разработчик пообещал разобраться- но он не очень разбирается в htaccess, а надо срочно.
может тут помогут))
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