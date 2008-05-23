Вписать одну строчку в .htaccess - важно!

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Завершен5 заявок286 просмотров

Имеется магазин VamShop.

суть в следующем:

http://vamshop.ru/forum/index.php?topic=1356.0

то есть там описана проблема:

http://sun-mag.ru/polimedel.html версия 1,43-

жмем оставить отзыв- ссылка- http://sun-mag.ru/product_reviews_write.php/info/p3288_Polimedyel.html

и увы...переходит на главную.. смена шаблона на стандартный ничего не дала..

после чего поставил версию 1,44 нулевую- там та же самая ерунда..

когда же захожу в меню тэги- и отключаю использовать короткие урл.. то все работает..

то есть ссылка вида

product_reviews_write.php?products_id=3067- уже работает.

просьба разобраться с этим досадным багом.

разработчик пообещал разобраться- но он не очень разбирается в htaccess, а надо срочно.

может тут помогут))

17 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов

Выбранный исполнитель

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$10
Очень быстро и отлично все сделал. осталась небольшая недоработка по моей вине, так как не учел сложности и загруженности этого решения. Однако исполнитель сделал больше- чем положено было итак. за что ему большой респект, задание не самое простое... другие не справились.

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Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад