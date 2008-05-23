Вписать одну строчку в .htaccess - важно!

Имеется магазин VamShop.

суть в следующем:

http://vamshop.ru/forum/index.php?topic=1356.0

то есть там описана проблема:

http://sun-mag.ru/polimedel.html версия 1,43-

жмем оставить отзыв- ссылка- http://sun-mag.ru/product_reviews_write.php/info/p3288_Polimedyel.html

и увы...переходит на главную.. смена шаблона на стандартный ничего не дала..

после чего поставил версию 1,44 нулевую- там та же самая ерунда..

когда же захожу в меню тэги- и отключаю использовать короткие урл.. то все работает..

то есть ссылка вида

product_reviews_write.php?products_id=3067- уже работает.

просьба разобраться с этим досадным багом.

разработчик пообещал разобраться- но он не очень разбирается в htaccess, а надо срочно.

может тут помогут))