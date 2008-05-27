Подправить модуль для CMS

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки142 просмотра

Есть CMS Pligg (кто не знаком - http://pligg.com). В нем есть подключаемые модули.

Необходимо немного доделать один из них.

Подробности при непосредственном контакте

17 лет назад
solzy
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

drodin
Dmitry Rodin 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$20
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

drodin
Dmitry Rodin 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад