Learning Management System (PHP)

$13500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок559 просмотров

We have a major project that will take about 1 year to finish that we will roll-out in stages. We will be integrating some open-source packages and customizing them. Specifically a Learning Management System (LMS).

Hourly payment

Hourly rate: below $6 per hour.

[email protected]

PHP
17 лет назад
egoru
Гость 
54 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров