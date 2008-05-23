Скрипт приема платежей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок125 просмотров

Требуется решение для приема платежей на сайте (WebMoney,E-Gold,Яндекс, это минимум).

Желательно уже готовое решение.

17 лет назад
weblancejobs
Алексей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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