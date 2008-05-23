Market.Yandex.ru + граббер + ShopScript

Имеется граббер Я.Маркета.

Требуется подправить граббер, чтобы он нормально грабил и подправить ShopScript, чтобы меньше тормозил при большом количестве товаров.

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Сейчас граббер грабит товары, но создаёт много раздичных характеристик товаров. Из-за этого магазин начинает тормозить. Можно сделать чтобы в описание товаров грабил сразу html код описания с Я.маркета, и убрать поиск с shopscript'a. или другими способами оптимизировать нагрузку.

Можно также на какой-нибудь бесплатный движок переделать граббер(не обязательно интернет магазина, главное товары, цены и описания).

Подробная информация в привате.