Market.Yandex.ru + граббер + ShopScript

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки172 просмотра

Имеется граббер Я.Маркета.

Требуется подправить граббер, чтобы он нормально грабил и подправить ShopScript, чтобы меньше тормозил при большом количестве товаров.

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Сейчас граббер грабит товары, но создаёт много раздичных характеристик товаров. Из-за этого магазин начинает тормозить. Можно сделать чтобы в описание товаров грабил сразу html код описания с Я.маркета, и убрать поиск с shopscript'a. или другими способами оптимизировать нагрузку.

Можно также на какой-нибудь бесплатный движок переделать граббер(не обязательно интернет магазина, главное товары, цены и описания).

Подробная информация в привате.

HTML
17 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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