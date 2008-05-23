We have a major project that will take about 1 year to finish that we will roll-out in stages. We will be integrating some open-source packages and customizing them. Specifically a Learning Management System ...
Установить или сделать чат
Необходимо сделать чат или поставить готовый в котором:
Нет регистрации
каптча на входе
Возможность администрирования
Смайлы
Возможность банить пользователей по ИП -адресу
Приват между пользователями
и т.п.
Жду предложений с ценой
Заявки фрилансеров
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