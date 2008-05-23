Установить или сделать чат

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок136 просмотров

Необходимо сделать чат или поставить готовый в котором:

Нет регистрации

каптча на входе

Возможность администрирования

Смайлы

Возможность банить пользователей по ИП -адресу

Приват между пользователями

и т.п.

Жду предложений с ценой

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров