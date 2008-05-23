Анимация меню

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Закрыт20 заявок218 просмотров

В приложении принскрин.

Что нужно: анимировать реакцию на наведение мыши на 7 пунктов вокруг апелисина.

17 лет назад
quimby
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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