Восстановить исходник

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки207 просмотров

Здравствуйте!

Флешер, который сделал редизайн сайта http://www.stroymetallproekt.ru/ исчез...

У меня нету исходника... Есть исходник до редизайна.

Редизайн заключался в следующем:

1) добавлен кирпичный фон

2) заменены логотипы (в изначальном виде логотипы были какие-то пиксельные и не пропорциональные)

Помогите, пожалуйста, восстановить исходник на основе имеющегося.

Логотип могу присать в векторе, растре, как Вам удобнее, главное, чтобы в конечном итоге было как на http://www.stroymetallproekt.ru

17 лет назад
smp2008
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$10
7 дней
Виталий оперативно и очень качественно проделал нелегкую работу - восстановил исходник для флеш сайта! Огромное спасибо, еще раз! Рекомендую всем!
В ходе работы проблем с заказчиком не возникло

Заявки фрилансеров

rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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