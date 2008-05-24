Здравствуйте!

Флешер, который сделал редизайн сайта http://www.stroymetallproekt.ru/ исчез...

У меня нету исходника... Есть исходник до редизайна.

Редизайн заключался в следующем:

1) добавлен кирпичный фон

2) заменены логотипы (в изначальном виде логотипы были какие-то пиксельные и не пропорциональные)

Помогите, пожалуйста, восстановить исходник на основе имеющегося.

Логотип могу присать в векторе, растре, как Вам удобнее, главное, чтобы в конечном итоге было как на http://www.stroymetallproekt.ru