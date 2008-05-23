Доработать сайт на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Есть сайт. Нужно доработать его. Поэтамное тз и поэтапная оплата. Программист - обязательно из Киева, или Украины. Желательно с хорошим опытом. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров