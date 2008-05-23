Кто работал со скриптом. Необходимо добавить RSS ленту.
Доработать сайт на Битрикс
Есть сайт. Нужно доработать его. Поэтамное тз и поэтапная оплата. Программист - обязательно из Киева, или Украины. Желательно с хорошим опытом. Спасибо.
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