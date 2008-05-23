Доработать сайт на Битрикс

Имеется граббер Я.Маркета. Требуется подправить граббер, чтобы он нормально грабил и подправить ShopScript, чтобы меньше тормозил при большом количестве товаров. = Сейчас граббер грабит товары, но создаёт много раздичных характеристик товаров. Из-за ...